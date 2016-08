Ronaldinho faz sucesso nas redes com canção em apoio a paratletas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Ronaldinho Gaúcho alcançou mais de 1 milhão de usuários nas redes sociais nesta terça-feira (30), com a divulgação da canção "Eu sou do mundo, um vencedor", que homenageia os paratletas brasileiros que estarão na Rio-2016.

A música é uma composição conjunta de Ronaldinho com os músicos Jhama e Pablo Luiz e fala dos sentimentos dos atletas nos Jogos. Segundo nota do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) à imprensa, o objetivo ao divulgar a canção é engajar a torcida, durante a realização da Rio-2016, a apoiar o país na meta de obter o quinto lugar no quadro de medalhas.

O clipe da música, com engajamento de usuários das redes sociais, ultrapassa a marca de mais de 1 milhão de visualizações no Instagram. A canção foi um presente de Ronaldinho ao CPB, já que ele foi escolhido embaixador paraolímpico no Brasil pela entidade. "Fizemos essa música pensando nos atletas, para dar muita força e muito ânimo", declarou o jogador em nota à imprensa. "Quando o Ronaldinho falou com a gente e nos apresentou a música, imediatamente vimos que ela tinha tudo a ver com o espírito vencedor dos atletas paralímpicos", acrescentou o presidente do CPB, Andrew Parsons.