ATUAÇÕES: Lateral e atacante foram os melhores do Paraná

Diego Tavares: destaque positivo do Paraná contra o Sampaio Corrêa (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube não fez uma boa partida nessa terça-feira (dia 30). Enfrentou um dos maiores "sacos de pancada" da história da Série B e, mesmo assim, não conseguiu dominar a partida. Foi um vexame. O time ainda tem graves problemas táticos, com falta de organização na marcação e na saída de bola, além da falta de variações no setor ofensivo. Além da fragilidade tática, o time apresentou fraco desempenho individual. As exceções foram o lateral Diego Tavares e o atacante Lúcio Flávio. Veja as notas para os jogadores do Paraná:



Marcos (5,5)

Rebateu mal um chute. Fora isso, pouco exigido. Sem culpa no gol (mal anulado).

Diego Tavares (7,0)

Criou as melhores chances de gol com dribles e cruzamentos. Um bom chute a gol.

João Paulo (6,0)

Seguro na marcação e na saída de bola.

Alisson (6,0)

Uma falta desnecessária. Fora isso, eficiente no aspecto defensivo.

Henrique Gelain (5,0)

Teve problemas na marcação e não contribuiu no apoio.

Leandro Silva (5,0)

Errou passes fáceis e teve problemas em outros lances pouco complicados.

Claudevan (5,0)

Marcou pouco e não conseguiu distribuir o jogo no meio-campo.

Lucas Otávio (6,0)

Entrou no intervalo. Levou o time ao ataque com melhor passe e mais mobilidade.

Guilherme Queiroz (5,5)

Correu e tentou algumas jogadas, mas faltou precisão e visão.

Lúcio Flávio (7,0)

Entrou aos 28-2º. Marcou um golaço. Quase fez outro.

Cristian (6,0)

Tentou organizar o meio-campo e mostrou alguma qualidade nessa função.

Nadson (5,5)

Entrou aos 13-2º. Participou pouco do jogo. Puxou um contra-ataque.

Robson (5,5)

Irregular nas bolas paradas, nas finalizações e nos passes.

Karanga (5,0)

Perdeu duas chances. Estava impedido na única que acertou.