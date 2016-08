A apresentadora de TV Fátima Bernardes não falou nem uma palavra sobre a inesperada separação de William Bonner durante o programa "Encontro", na manhã de ontem. Ela tampouco deu sinais de abatimento por causa do fim de seu casamento e manteve a simpatia ao público. A única pista da separação era que ela não estava mais com a aliança na mão esquerda. Na segunda-feira à noite, Fátima e Bonner usaram seus perfis no Twitter para revelar, em primeira mão, que estavam se separando. Eles haviam se casado em 1990 e, até 2011, apresentavam juntos o Jornal Nacional, da TV Globo. Segundo uma fonte ligada à emissora, o separação teria ocorrido por conta de desentendimentos por conta do crescimento profissional e financeiro que Fátima conseguiu após deixar a bancada do Jornal Nacional.

Jady Bolt dispara: “Bonner, liga pra mim”

Jady Bolt, que ficou conhecida após seu envolvimento com o atleta Usain Bolt nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, participou do Programa do Porchat que iria ao ar ontem, e aproveitou para falar a respeito sobre a separação do casal de jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner: "Bonner, liga pra mim", disse ela. Ela aconselha Fátima Bernardes a sair para dançar com amigas para superar o momento.

Selena Gomez interrompe carreira por causa de depressão

A cantora Selena Gomez vai interromper a carreira por tempo indeterminado. Motivo: tratamento de depressão e de síndrome do pânico. "Como muitos de vocês sabem, um ano atrás eu descobri que tenho lupus, o que causa diferentes efeitos nas pessoas", disse Selena, à revista People. "Eu decidi manter a minha felicidade e saúde em dia, então eu acho que a melhor maneira de fazer isso é dar um tempo na carreira", completou. "Eu preciso enfrentar esse problema e estou fazendo o possível para o meu melhor. Sei que não estou sozinha em compartilhar isso, outros serão encorajados a tratar os seus problemas." Atualmente, Selena está na estrada com a "Revival Tour", turnê que passará pelo Brasil em dezembro. Até o momento, não existem informações sobre cancelamentos ou novas datas das apresentações.

Aposentada, Gisele Bündchen é a modelo mais bem paga de 2016

Como nos últimos 14 anos, Gisele Bündchen encabeça a lista de modelos mais bem pagas do mundo feita anualmente pela revista Forbes. Segundo a publicação americana, só em 2016, a top gaúcha faturou US$ 30,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 98 milhões, fruto de seus contratos com empresas como Chanel, Carolina Herrera, Pantene, Arezzo, Sky e Colcci. Isso, sem contar sua marca própria de lingeries, a Gisele Bündchen Intimates. O detalhe: Gisele está aposentada das passarelas.

Assassino de Lennon tem liberdade negada

O homem que atirou em John Lennon e o assassinou em Nova York há quase 36 anos não conseguiu obter liberdade condicional novamente, afirmaram autoridades nesta segunda-feira. Mark David Chapman, 61 anos, permanecerá atrás das grades em uma prisão de segurança máxima em Erie County, perto de Buffalo, no Estado de Nova York, após seu pedido de liberdade condicional ter sido rejeitado pela nona vez desde 2000. Chapman, um fã obcecado de Lennon e dos Beatles, foi condenado após atirar enquanto o músico chegava em seu apartamento na região do Upper West Side, em Manhattan, por volta das 23 horas do dia 8 de dezembro de 1980. Ele usou um revólver calibre 38.

Níver do dia

Francis Hime

músico brasileiro

77 anos