Chuva dá trégua hoje, mas dia fica encoberto (foto: Franklin de Freitas)

A primavera começa às 11h21 no dia 22 de setembro. A principal alteração na estação será o fenômeno La Niña, que deve se desenvolver ao longo dos próximos meses. O La Niña, ao contrário do El Niño, resfria as águas do Oceano Pacífico e provoca um regime de chuvas mais intenso. Também deve reduzir as temperaturas médias nas regiões onde atua em pelo menos um grau. O Sul do País é uma das regiões que deve ser atingida pelas alterações do fenômeno.

Essa alteração na temperatura, contudo, deve começar a ser sentida apenas entre o final da primavera e o início do verão, em dezembro. A última vez que o La Niña deu as caras foi em 2010. A previsão para os próximos meses é de chuvas dentro da média, mas a La Niña pode trazer mudanças na atmosfera que aumentam a incidência de raios e de chuvas de granizo, já alertava a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil no começo de agosto.

Este fim de inverno e o início de primavera marcam o período de transição da influência entre o fenômeno El Niño e o La Niña. O primeiro fenômeno se caracteriza pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que trouxe chuvas intensas para os estados do Sul no último verão.

Próximos dias — A previsão do tempo para os próximos dias não é de chuva para o Paraná, embora a cobertura de nuvens permaneça alta em todas as regiões. As temperaturas sofrem queda. As máximnas não passam dos 24ºC no Norte/Noroeste e ficam abaixo dos 20ºC no Sul/Leste.

Em Curitiba, os próximos dias serão de dias encobertos, com oscilação dos termômetros entre 8ºC amanhã e 19ºC na sexta-feira. O domingo deve ser um dia de amplitude térmica mínima, com temepratura entre 14 e 15 graus.