Dois apostadores acertam as cinco dezenas da Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores -de Extrema (MG) e Cuiabá (MT)- acertaram as cinco dezenas do concurso 4171 da Quina, sorteadas nesta terça-feira (30) em Uberlândia (MG). Eles vão receber o prêmio individual de R$ 2.750.521,44, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 04, 36, 76, 77 e 80. Pela quadra, 95 apostadores receberão R$ 5.403,42 individuais. Outras 8.030 apostas levarão R$ 96,12 individuais pelo terno, e 163.371 ficarão com R$ 2,59 pelo duque.

No concurso 1688 da Lotomania, não houve acertador nas duas principais faixas, a de 20 acertos e a de zero acerto. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2,5 milhões. Os números sorteados foram: 03, 05, 09, 19, 23, 24, 25, 29, 31, 51, 57, 60, 63, 72, 74, 76, 78, 81, 86 e 98.

A Timemania também acumulou e deve pagar R$ 8 milhões no próximo concurso. Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas pelo concurso 923 nesta terça: 10, 25, 31, 45, 50, 70 e 72. O "time do coração" foi o América-RJ.

Na Dupla-Sena, ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios do concurso 1537. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2,8 milhões. Confira as dezenas sorteadas: 1º sorteio - 04, 07, 16, 19, 21 e 37 2º sorteio - 03, 07, 26, 41, 45 e 47