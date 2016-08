Vasco perde para Vila Nova e chega a cinco jogos sem vitória

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Definitivamente, o Vasco vive o pior momento na temporada. Nesta terça-feira (30), a equipe foi surpreendida e perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova, em São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Maguinho e Moisés marcaram para os goianos, e Douglas descontou para os cariocas. Foi o quinto jogo do time ruzmaltino em sequência sem vitórias - duas derrotas e três empates. A última vitória do Vasco ocorreu há exato um mês, no dia 30 de julho, quando bateu o Criciúma, no Rio. Apesar da série negativa, o Vasco segue na liderança da Série B, com 41 pontos. O time carioca volta a campo no sábado (3), quando medirá forças com o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. A partida marcou o reencontro do Vasco com o artilheiro Guilherme, hoje treinador do Vila Nova. O ex-atacante defendeu o clube de São Januário por duas temporadas: 1998 e 1999, com 14 gols em 28 jogos. Antes do duelo, o comandante rasgou elogios ao Vasco e disse que é o único time garantido na Série A de 2017. CONTRA-ATAQUES O Vila Nova sentiu que o Vasco estava inseguro sem os principais jogadores. Com esquema armado para aproveitar os contra-ataques, os goianos surpreenderam os donos da casa. Com 20min do primeiro tempo, os visitantes já ganhavam por 2 a 0 e levavam perigo ao roubar a bola do time carioca. TIME JOVEM O Vasco entrou em campo pressionado pelos resultados ruins. Para piorar, o técnico Jorginho teve que utilizar caras novas já que Martín, Nenê, Andrezinho e Jorge Henrique eram desfalques. A opção foi apostar em jovens vindos da categoria de base, como Jordi, Douglas, Thalles e Evander. VASCO Jordi; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Diguinho (Madson), Julio dos Santos (Henrique), Douglas e Evander (Éder Luis); Thalles e Ederson. T.: Jorginho VILA NOVA Saulo; Maguinho, Guilherme, Vinicius e Roger; Reginaldo, Fagner (Reniê), Victor Bolt e Jean Carlos (Fernando); Moises e Patrick (Fabinho). T.: Guilherme Alves Estádio: São Januário, no Rio Árbitro: Sebastiao Rufino Ribeiro Filho (PE) Gols: Maguinho, aos 5min, e Moisés, aos 20min do primeiro tempo; Douglas, aos 9min do segundo tempo Cartões amarelos: Luan, Rodrigo (VAS), Saulo, Fagner e Victro Bolt (VIL)