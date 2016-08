Votação do impeachment começa às 11 horas de quarta, diz Lewandowski

Dilma Rousseff: na berlinda (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A sessão para votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) vai começar às 11 horas desta quarta-feira (31) no Senado. Na noite desta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, consultou os senadores e afirmou que irá convocar a sessão desta quarta, para a votação do impeachment, às 11h.

Na terça-feira, os senadores discursaram a favor e contra o impeachment. Às 22h25, Lewandowski afirmou que os discursos dos senadores devem terminar por volta das 3 horas desta quarta-feira e que ele está disposto a continuar a sessão até terminar esta fase. Cada senador tem direito a 10 minutos de discurso, e 66 deles estavam inscritros. Os discursos começaram na tarde de terça-feira.