De TV em bar, MBL acompanha julgamento do impeachment no Senado

PAULA REVERBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comoção causada quando o garçom acidentalmente quebrou uma garrafa logo virou um coro de "Fora, Dilma" no bar em que lideranças nacionais do MBL (Movimento Brasil Livre) marcaram de se encontrar para tomar cerveja enquanto assistem a uma das últimas sessões no Senado dedicadas ao julgamento da presidente afastada, Dilma Rousseff. Kim Kataguiri e o candidato a vereador em São Paulo, Fernando Holiday (DEM), integraram o grupo de vinte pessoas que se reuniu. A maioria faz parte do movimento, um dos principais organizadores dos protestos pró-impeachment, ou foi voluntário que trabalhou nos atos. O convite para a comemoração, no bar Prainha na alameda Joaquim Eugênio de Lima, próximo à avenida Paulista, foi publicado no Facebook. Apesar da divulgação pública, uma única pessoa decidiu aparecer com base nas redes sociais: o japonês Shuichiro Masukata, professor da Universidade Kanda de Estudos Internacionais, que diz estar no Brasil para realizar pesquisas. O encontro também conta com a presença de outra estrangeira, a suíça Jessica Brestel, 22, integrante da juventude do FDP (iniciais em alemão do Partido Livre Democrático). Estudante da área de Saúde, Brestel realizou um estágio recente em Marília (SP) e decidiu aproveitar seus dias livres no Brasil para visitar o MBL em São Paulo. Ela se diz favorável ao impeachment da presidente afastada. 'ASSUNTOS MEMÍSTICOS' "Os memes que derrubaram a Dilma", disse o estudante Danilo Geber, primeio a ir embora por conta de uma aula na faculdade. Geber ocupa no MBL a função de "diretor de memes". À reportagem, antes de sair, ele defendeu brevemente a importância do trabalho de seu superior, Rafael Rizzo, superintendente de "Assuntos Memísticos" do movimento. É Rizzo quem está trabalhando na produção de memes durante a sessão do Senado enquanto seus colegas comemoram a queda iminente de Dilma.