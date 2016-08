Incêndio atinge favela na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge uma favela na região da Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (31). Não há informações de vítimas. O fogo começou por volta das 6h30 nos barracos da favela Jardim Paraná localizados na rua Firminópolis. Os bombeiros mandaram dez equipes ao local para combater o fogo. Enquanto parte da equipe combatia o fogo, alguns bombeiros mandavam os moradores deixarem as casas. Moradores tentaram salvar o que podiam e eletrodomésticos foram colocados fora das casas. As causas do incêndio serão investigadas.