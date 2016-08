Manifestação prejudica trânsito na chegada ao aeroporto de Cumbica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma manifestação que começou às 5h45 prejudica o trânsito na manhã desta quarta-feira (31) na chegada ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um grupo contra o impeachment ateou fogo em pneus próximo ao km 3 da rodovia Hélio Smidt (SP-19), no sentido Guarulhos. Por volta das 6h, uma faixa da via já tinha sido liberada. Para fugir do trânsito, a opção para o motorista é seguir pela rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo. No km 212 da via, ele deve pegar a avenida Paulo Faccini e, depois, a avenida Monteiro Lobato para acessar o aeroporto.