Assaltantes explodem caixas eletrônicos dentro do TRE, em Curitiba

Estrago (foto: Rede News 24 horas)

Os bandidos que explodem caixas eletrônicos não perdoaram nem a sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Parolin, em Curitiba. Três caixas eletrônicos dentro do TRE foram para os ares. A quadrilha rendeu o vigilante e depois explodiu os caixas eletrônicos, dois do Banco do Brasil e um da Caixa. Os bandidos levaram o colete e o revólver do vigilante e fugiram em um Jetta preto, sem placas, e não foram localizados.

Leia mais no Plantão de Polícia