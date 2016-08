PRF apreende 188 quilos de maconha no oeste do Paraná

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 188,5 quilos de maconha na madrugada desta quarta-feira (31) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná. A droga era transportada em um automóvel Chevrolet Classic, que transitava pela BR-277.

Por volta de 4h30 da madrugada, o motorista desobedeceu a ordem de parada dos policiais rodoviários federais. Mais à frente, acabou por abandonar o veículo e fugiu a pé. Ele ainda não foi localizado.

Os tabletes de maconha estavam no porta-malas e no interior do veículo. A PRF encaminhou a droga e o carro para a Delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu.