Investimentos e indústria crescem após trimestres consecutivos de queda

BRUNO VILLAS BÔAS E MARIANA CARNEIRO, ENVIADA ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de dez trimestres consecutivos no vermelho, os investimentos tiveram uma ligeira alta de 0,4% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores. A indústria também teve resultado positivo (0,3%) pela primeira vez depois de cinco trimestres seguidos de declínio. Ambos tiveram taxas levemente positivas, que o IBGE classifica como oscilação positiva. O PIB do país recuou 0,6% no período. "É uma variação positiva, não podemos falar de crescimento", disse Cláudia Dionísio, gerente de contas nacionais do IBGE. Pelos critérios do instituto, uma variação de -0,5% a 0,5% deve ser entendida como uma estabilidade. Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (31), os investimentos cresceram puxados pela importação e produção nacional de máquinas e equipamentos, além do mercado de construção civil. "A importação de máquinas e equipamentos teve um incentivo pela desvalorização do dólar neste segundo trimestre, mas as expectativas também influenciam bastante nos investimentos", disse Rebeca Palis, gerente de Contas Nacional do IBGE. O período de abril a junho foi marcado pela melhora no humor dos empresários, que anteviram na possível saída de Dilma Rousseff da Presidência o fim do impasse político que paralisou a economia. Empresários ampliam fábricas ou compram máquinas, como um trator, quando estão seguros de que precisarão produzir mais para atender à demanda. Por isso, em momentos de incertezas esses projeto ficam na gaveta, mas destravam quando a expectativa se altera. Os investimentos englobam as despesas públicas e privadas com obras de infraestrutura e compras de máquinas e equipamentos destinados a aumentar a produção do país. Frente ao mesmo trimestre de 2015, os investimentos caíram 8,8%. Essa queda já foi muito intensa no passado: de 18,5% no quarto trimestre de 2015 e de 17,5% no primeiro trimestre de 2016. Tida como fundamental para uma retomada consistente do crescimento econômico, a taxa de investimento foi de 16,8% no segundo trimestre deste ano. Segundo Rafael Cagning, economista do Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial), as indústrias têm desengavetado alguns investimentos para se manter atualizadas, o que ajuda a explicar o resultado. "Mas para uma retomada efetiva do investimento precisamos ver ainda confiança maior, destravamento do investimento público e manter essa taxa de câmbio num nível competitivo", disse o economista. Já o avanço da indústria foi puxado pelo grupo de "eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana", que subiu 1,1% frente ao primeiro trimestre deste ano e 7,9% na comparação ao mesmo período de 2015. "O desligamento das térmicas no segundo trimestre, o que já está ocorrendo desde agosto de 2015, significa custo menor de energia. Famílias também estão economizando menos no consumo por causa do fim da bandeira vermelha", disse Claudia Dionísio, técnica do IBGE. Também contribuiu para o resultado mais positivo a atividade de extração mineral, que teve um crescimento 0,7% frente ao três meses anteriores, embora tenha recuado 4,9% ante o segundo trimestre de 2015. "Desde o quarto trimestre de 2015, após o acidente de Mariana (MG), víamos uma queda grande da produção de minério de ferro. Desta vez foi uma queda menor. Além disso, houve uma pequeno crescimento do petróleo" Para economistas, a recuperação dos investimentos é moderada e pode ser resultado da grande ociosidade nos parques fabris do país. É possível aumentar a produção sem investir.