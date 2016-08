Senadores definem destino de Dilma Rousseff. Veja ao vivo

Expectativa (foto: Divulgação/Senado)

Depois de seis dias de julgamento, os senadores voltam a se reunir nesta quarta-feira (31) para decidir sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff. O debate político foi concluído na madrugada, após cerca de 12 horas de sessão. O presidente do processo do impeachment, ministro Ricardo Lewandowski, retomará o julgamento apresentando um resumo com os argumentos da acusação e da defesa. O repórter George Cardim, da Rádio Senado, explica o roteiro da última etapa do processo. Ouça o áudio.