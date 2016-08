Evo diz que irá chamar embaixador da Bolívia se Dilma sofrer impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou nesta quarta-feira (31) que irá convocar seu embaixador no Brasil caso a presidente afastada, Dilma Rousseff, seja definitivamente impedida. O Senado brasileiro vota o impeachment de Dilma nesta quarta. Morales, tradicionalmente alinhado aos governos petistas de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, classificou como "golpe parlamentar" o impeachment da mandatária brasileira. "Se prosperar o golpe parlamentar contra o governo democrático de @dilmabr, a Bolívia convocará seu embaixador. Defendamos a democracia e a paz", escreveu o presidente boliviano. No início deste mês, o senador americano Bernie Sanders, pré-candidato à Presidência derrotado nas prévias democratas, também criticou o processo de impeachment de Dilma. "Para muitos brasileiros e observadores o controverso processo de impeachment se parece mais com um golpe." Sanders pediu uma posição mais forte dos EUA contra o afastamento de Dilma. O governo de Barack Obama tem se mantido distante do tema. Com a improvável reversão do cenário majoritariamente favorável à saída definitiva de Dilma, os senadores selarão seu futuro em uma rápida votação que deverá ser concluída até a tarde desta quarta-feira. O placar da enquete realizada pela Folha de S.Paulo mostrava nesta terça-feira (30) que 54 senadores já declaram publicamente seus votos a favor do impeachment, número necessário para a destituição da presidente.