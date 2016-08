Chuva fraca deixa marginal Pinheiros com trânsito acima da média

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de fraca, a chuva que atinge a cidade de São Paulo nesta quarta-feira (31) causa morosidade em vários pontos da cidade, principalmente na marginal Pinheiros desde as primeiras horas da manhã. Às 11h, a marginal Pinheiros apresentava 10,5 km de congestionamento na pista expressa, sentido Castello Branco, que se estendia das pontes João Dias até a Cidade Universitária. No mesmo trecho, porém na local, a lentidão era de 9,7 km. Já no sentido Interlagos, a retenção no trecho era de 9,7 km. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as piores regiões são as zonas oeste e sul, com 35 km e 31 km de morosidade. Às 11h, a cidade registrava 90 km de congestionamento -o que representa 10,4% dos 835 km de vias monitoradas, percentual está acima do índice máximo para o horário que é de 8,6%. Apesar de trânsito intenso, a companhia informou que o congestionamento desta quarta nem aparece entre os cinco maiores do ano pela manhã. O maior congestionamento pela manhã foi registrado no dia 15 de abril, quando São Paulo teve 183 km de morosidade às 9h. Segundo a companhia, a marginal Tietê, uma das vias de maiores congestionamentos, apresenta um fluxo bom, com pequenos pontos de lentidão. CHUVA A chuva desta quarta ocorre em decorrência de um avanço de áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que passa pelo litoral sul do Estado. O meteorologista do CGE Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, Adilson Nazário, diz que as chuvas serão intermitentes ao longo do dia, mas com fraca intensidade. "Chove fraco em todas as áreas da cidade e, como o deslocamento da frente fria é rápido, isso diminuiu a probabilidade de formação de alagamentos. Além disso, as temperaturas diminuem em relação ao calor dos dias anteriores, mas não há previsão de frio intenso já que a frente fria não vem acompanha de uma massa de ar polar", disse Nazário. A temperatura máxima deve ficar em torno de 22°C nesta quarta. Já para esta quinta (1°), a tendência é que a mínima fique em torno de 14°C durante a madrugada e, a máxima, em torno de 24°C. Apesar da baixa temperatura na madrugada, a tendência é que não ocorra névoa pela manhã mas haverá a presença de bastantes nuvens. Nazário diz ainda que não deve chover nos próximos dias, mas existe uma possibilidade de chuva no fim de semana. A chuva desta quarta, segundo meteorologia, deve ajudar a elevar os índices de umidade relativa do ar, que estavam muito abaixo do determinado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Segundo o meteorologista, os índices estavam oscilando entre 20% e 30%, considerado estado de atenção pela organização. Entre 12% e 20%, a organização considera estado de alerta. Já índices inferiores a 12% são tidos como estado de emergência sanitária.