Petrobras confirma patrocínio de R$ 10,5 milhões para os Jogos Paraolímpicos

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras conseguiu o aval para fazer campanha publicitária com os atletas olímpicos que patrocina e confirmou nesta quarta-feira (31) que dará R$ 10,5 milhões em patrocínio para os Jogos Paraolímpicos do Rio. Entre os atletas patrocinados pela Petrobras, está o canoísta Isaquias Queiroz, ganhador de três medalhas e os medalhistas de ouro Serginho (volei), Rafaela Silva (judô) e Robson Conceição (boxe). O apoio aos Jogos faz parte de um esforço do governo federal para ajudar o comitê organizador a fechar as contas. Além da Petrobras, a Apex e a Embratur já confirmaram patrocínio. O objetivo é levantar com as estatais federais a soma de R$ 100 milhões. A prefeitura do Rio de comprometeu com outros R$ 150 milhões. Segundo a empresa, a divulgação da marca Petrobras será realizada pela exposição da marca nas arenas, estande no Parque Olímpico e exibição de vídeo na abertura da competição. "O contrato também permite o uso de imagem dos atletas paraolímpicos patrocinados pela empresa durante os Jogos, o que é vedado a companhias que não são patrocinadoras oficiais do evento", informou a companhia.