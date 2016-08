Rapper é solto após pagar fiança de US$ 250 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper americano Chris Brown foi solto após passar algumas horas na delegacia, na última terça (31) em Los Angeles. Ele pagou fiança de US$ 250 mil (cerca de R$ 809 mil). O rapper foi detido acusado de ameaçar uma mulher com uma arma de fogo, dentro de sua casa, mas acabou não sendo indiciado. "Obrigado a todos pelo apoio. Chris saiu e está bem. As alegações contra ele são comprovadamente falsas", escreveu seu advogado no Twitter. A suposta vítima, Baylee Curran, atual Miss Califórnia, chamou a polícia dizendo que Brown apontou uma arma para ela. As acusações foram indeferidas. O rapper é conhecido por outros casos de violência. Em 2009, ele agrediu a cantora Rihanna, com quem namorava, com socos, mordidas e uma tentativa de sufocamento. Em 2013, foi preso novamente em outro caso de agressão, desta vez contra dois homens. Brown nunca cumpriu pena em regime fechado. Foi condenado a serviços comunitários e terapia para controle da raiva.