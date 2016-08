Operação da PM deixa quatro mortos na zona oeste do Rio

GABRIEL VASCONCELOS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatros pessoas foram mortas na manhã desta quarta (31) durante uma operação da Polícia Militar na Favela do Rola, na zona oeste da cidade. Entre os quatro mortos estaria Jeremias Ezequiel Faustino de Paula, o "Jerê", suspeito de ser chefe do tráfico local. Ele teria sido baleado junto com três outros homens não identificados. Os quatros foram levados para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, mas nenhum deles resistiu aos ferimentos. Em protesto contra as mortes, moradores da comunidade interditaram a Avenida Cesário de Melo e colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira. Segundo a Polícia Militar, policiais do 27º Batalhão chegaram à comunidade do bairro de Santa Cruz por volta das 5h da manhã. Houve um conflito e troca de tiros com moradores que pertenceriam ao tráfico de drogas, segundo a corporação. Durante a ação foram apreendidos um fuzil AK-47, duas pistolas, uma granada e drogas. A quantidade de entorpecentes ainda não foi contabiliza pelos policiais. A PM informou que reforçou a segurança nas estações do BRT da avenida interditada após os protestos e informou que "a situação na região está sob controle".