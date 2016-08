Rival do Palmeiras prioriza Série C e vê Copa do Brasil como bônus

LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerada por atletas, dirigentes e treinadores como o caminho mais curto para disputar a Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil não é tida como prioridade para o Botafogo-PB, rival do Palmeiras nas oitavas de final da competição mata-mata. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h30, no estádio Allianz Parque, pela partida de ida da quarta fase do torneio. O jogo de volta está marcado para o dia 21 de setembro, em João Pessoa, na Paraíba. Com uma folha salarial de aproximadamente R$ 400 mil, o Botafogo-PB tem como meta neste ano conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, é o terceiro colocado do Grupo A da Série C, equivalente à 3ª Divisão. Faltando três rodadas para o final da primeira fase da competição, o clube tenta se manter entre os quatro primeiros colocados de sua chave para avançar às quartas de final da competição -fase que definirá os quatro times que conquistarão o acesso. Por isso, o técnico Itamar Schülle não descarta poupar jogadores titulares no jogo desta quarta. "Sabemos a importância histórica deste jogo e queremos deixar uma boa imagem, mas não podemos esconder que nossa prioridade neste ano é a Série C. Queremos conquistar o acesso para a Série B para poder vislumbrar coisas maiores", disse o presidente do clube paraibano, Guilherme Carvalho do Nascimento. O discurso do presidente é compartilhado por outros integrantes da diretoria. "O nosso foco realmente é a Série C. A Copa do Brasil é um bônus para gente, mas queremos fazer um grande jogo e mostrar a nossa força", afirmou Giovanne Martinelli, diretor de futebol. Apesar de escancarar que a prioridade é a Série C, o clube paraibano se inspira no Juventude para conquistar um bom resultado nesta quarta-feira e decidir a classificação em casa. Na semana passada, a equipe de Caxias, que também disputa a Terceira Divisão Nacional, surpreendeu ao vencer o São Paulo por 2 a 1, no Morumbi. Um dos trunfos do Botafogo-PB é o estádio Almeidão. A equipe coleciona um empate e duas vitórias em seu estádio na Copa do Brasil. Na Série C, são seis triunfos e uma derrota -sofrida no último sábado. "Se conseguirmos um bom resultado em São Paulo, podemos obter a classificação em João Pessoa. A partida de volta acontecerá após o término da primeira fase da Série C e, se avançarmos, teremos uma pausa até o início das quartas de final, o que pode ser importante", completou Martinelli.