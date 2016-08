Senado aprova impeachment de Dilma por 61 a 20 votos

(foto: Divulgação)

O impeachment da presidente Dilma Roussef (PT) foi aprovado por 61 votos a favor a 20 votos contra no Senado nesta quarta-feira (31). O quórum era de 81 votos.

Agora quem assume é o presidente Michel Temer (PMDB). A sessão foi presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

Após abrir a sessão final do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski, deferiu requerimento para que a cassação e a perda dos direitos políticos da petista por oito anos sejam votados em separado. "Num primeiro momento, a decisão deste presidente será no sentido de prestigiar o regimento, de prestigiar os direitos subjetivos dos parlamentares, que podem esperar que o regimento seja cumprido tal como ele está redigido", afirmou Lewandowski, em resposta ao pedido apresentado pelo senador Vicentinho Alves (PT-TO). "Não tenho como mudar de comportamento, no prazo de menos de uma semana. Se eu admiti os destaques em questões complexas, que deveriam ser contrastadas com a Constituição, não vejo como, sem faltar com a minha coerência e com o dever de juiz que tenho antes de tudo, deixar de deferir a apreciação deste destaque", disse o presidente do STF.

Antes da decisão, o pedido foi criticado pelos senadores Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), Fernando Collor (PTC-AL) e Aloysio Nunes (PSDB-SP). "Mesmo que pudéssemos acolher o requerimento, seria inócuo, porque sua Excelência presidente Dilma Rousseff estaria enquadrada na lei da Ficha Limpa. Portanto requeiro à vossa Excelência o indeferimento", afirmou Cunha Lima."