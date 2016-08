Jornal Cândido seleciona autores para coletânea

(foto: Divulgação)

O jornal literário Cândido, editado há cinco anos pela Biblioteca Pública do Paraná, vai selecionar autores (de 18 a 30 anos), nascidos ou radicados no Estado, para participar de uma coletânea de contos. A obra será publicada pelo selo Biblioteca Paraná, que já editou mais de 20 títulos.



As inscrições estão abertas e vão até 16 de outubro. Cada autor pode participar com apenas um texto, que deve ser totalmente inédito, incluindo a publicação na internet. O conto deve ter entre cinco e 15 mil caracteres — fonte Times New Roman 12, espaço 1,5 (não enviar em formato PDF).



A seleção será realizada pela equipe do Cândido. A inscrição é feita exclusivamente pelo e-mail jornalcandido@bpp.para.gov.br. Com o texto, o autor deve enviar cópia do RG e de um comprovante de residência (não precisa ser no nome do candidato), número de telefone e uma breve biografia, de três a cinco linhas, com as seguintes informações: local de nascimento, cidade em que vive atualmente e ocupação.



O resultado será anunciado no site e nas redes sociais da Biblioteca Pública do Paraná no início de dezembro.



JORNAL - O Cândido teve sua primeira edição publicada em agosto de 2011. Atualmente tem tiragem mensal de dez mil exemplares e é distribuído gratuitamente na Biblioteca Pública do Paraná e em diversos pontos de cultura de Curitiba.



O jornal também circula em todas as bibliotecas públicas e escolas de ensino médio do Estado. É enviado, via correio, para assinantes de diversas partes do Brasil. É possível ler a versão online do jornal em www.candido.bpp.pr.gov.br. O site também traz conteúdo exclusivo, como entrevistas e inéditos.