Comissões aprovam alertas em ruas propensas a alagamento em Curitiba

Data: 31/08/2016 - 12:34:36 Comissões aprovam alertas em

ruas propensas a alagamento Com aval da Comissão de Urbanismo, sinalização de alerta em vias propensas a alagamentos já pode ser votada em plenário. (Foto: Andressa Katriny/CMC)



Ao dar o exemplo da interdição emergencial da via alagada, o vereador explicou que “quando um carro tenta passar numa via alagada, ele causa uma onda que pode danificar portões e levar a água da rua para dentro das casas, danificando os bens dessas famílias”. Segundo a justificativa, apesar de ser uma obrigação do poder público realizar obras para diminuir os danos causados pelas enchentes, também é necessário informar ao cidadão que se resguarde em situações inesperadas. Com o aval de Legislação, Meio Ambiente e Urbanismo, o projeto já pode ser votado em plenário. “Não é só pôr placas informativas, indicando quais áreas são mais propensas a alagamentos e enchentes, mas também prever legalmente que associações de moradores, por exemplo, possam emergencialmente interditar vias alagadas”, disse o autor da iniciativa ( 005.00009.2016 ), antes de a Comissão de Urbanismo aprovar o projeto de lei que autoriza a sinalização de alerta em casos de enchente e alagamento, em reunião nesta quarta-feira (31) .Ao dar o exemplo da interdição emergencial da via alagada, o vereador explicou que “quando um carro tenta passar numa via alagada, ele causa uma onda que pode danificar portões e levar a água da rua para dentro das casas, danificando os bens dessas famílias”. Segundo a justificativa, apesar de ser uma obrigação do poder público realizar obras para diminuir os danos causados pelas enchentes, também é necessário informar ao cidadão que se resguarde em situações inesperadas. Com o aval de Legislação, Meio Ambiente e Urbanismo, o projeto já pode ser votado em plenário.