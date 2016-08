População no país reage a impeachment com choro, fogos e buzinaços

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A população reagiu ao impeachment de Dilma Rousseff nas ruas do país. Logo após a votação do Senado, no início da tarde desta quarta-feira (31), houve buzinaços no Morumbi e em Higienópolis, bairros nobres de São Paulo. Na Vila Madalena, fogos de artifício foram soltos. No Mercadão, no centro, pessoas comemoraram a cassação. Em Brasília, militantes que acompanharam a votação no Palácio do Alvorada lamentaram a destituição de Dilma Em Porto Alegre, foram ouvidos buzinaço e foguetório em bairros nobres como Bela Vista e em Moinhos de Vento, onde ocorreram protestos organizados pelo Movimento Brasil Livre e Vem Para Rua ao longo do último ano. Em Fortaleza, cidade que elegeu Dilma Rousseff com mais de 70% dos votos válidos em 2014, moradores de vários bairros relataram ouvir fogos de artifício logo após o resultado na votação no Senado. Na noite anterior, o protesto a favor da petista contou com poucos participantes. Também foram ouvidos buzinaços e foguetórios no centro de Belo Horizonte e, de forma rápida, na região central do Recife.