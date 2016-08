Pistola, veículos e 280 quilos de maconha são apreendidos no Oeste do estado

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

31/08/16 às 15:01 - Atualizado às 15:18 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Mais de 281 quilos de maconha, uma pistola e veículos foram apreendidos pela Polícia Militar durante uma ação em São Miguel do Iguaçu (PR), no Oeste do estado, na noite de terça-feira (30/08). Na ocorrência, feita pelo 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), pertencente ao 5º Comando Regional de Polícia Militar (5º CRPM), um homem foi conduzido à delegacia.

