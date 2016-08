(foto: Divulgação)

A banda Stella-viva apresenta neste sábado (3), no Teatro do Paiol, o show de pré-lançamento de seu segundo álbum, “Aprendiz do Sal”.

Formado em Curitiba por volta de 2006, o grupo se destacou na cena independente com uma mistura experimental de canção brasileira, rock alternativo e ritmos tradicionais do país.

O novo trabalho, previsto para sair ainda em 2016, traz novamente este tipo de fusão, mas apresenta uma sonoridade mais enxuta.

Todas as faixas do segundo álbum farão parte da apresentação, que também marca o lançamento de um compacto com duas canções do novo trabalho: “Vigília” e “Tempestade Anunciada”.

As novas canções podem ser ouvidas nas plataformas Spotify (http://spoti.fi/2bOOlRt), Apple Music (https://itun.es/br/MPIzeb), Deezer (http://bit.ly/2bOOEeX), Google Play (http://bit.ly/2c3wEfd), Napster (http://bit.ly/2bzbAfk) e YouTube (http://bit.ly/2cowrrT).

Novo disco

Em "Aprendiz do Sal", a banda trabalhou com as construções rítmicas e arranjos sofisticados que marcaram os elogiados lançamentos anteriores – o EP "4 Canções" (2009) e o álbum "Deus Não Tem Aviões" (2011) –, mas buscou uma direção mais pop, dançante e descomplicada. Os trabalhos anteriores da banda podem ser ouvidos no SoundCloud do grupo (soundcloud.com/stella-viva).

O segundo álbum terá composições dos quatro integrantes da Stella-viva – hoje formada pelo guitarrista e cantor Fernando Rischbieter, produtor musical atualmente radicado em São Paulo; pelo também guitarrista, cantor e saxofonista Sérgio Monteiro Freire, integrante de outros projetos curitibanos como a Orquestra À Base de Sopro e Grupo Fato; pelo baixista Rafael Costa; e pelo baterista Matheus Barsotti, cantor e compositor catarinense por trás do projeto Tratak (2012).



Serviço

Stella-viva – pré-lançamento do álbum “Aprendiz do Sal”.

Teatro do Paiol (Praca Guido Viaro, s/nº - Prado Velho), (41) 3213-1340.

Dia 3 de setembro, às 20 horas.

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada).