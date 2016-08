Cunha diz que impeachment é a prova de que ele agiu com lisura no início do processo

WÁLTER NUNES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) divulgou nota em que diz que o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff é a prova de que seus atos à frente da Câmara dos Deputados no início do processo de impeachment foram corretos. "Como protagonista do processo, tendo praticado o primeiro ato da aceitação da denúncia oferecida por crime de responsabilidade contra a ex-presidente, vejo que todos os meus atos foram confirmados por sucessivas votações, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, atestando a lisura dos meus atos", diz a nota. Ele diz lamentar que "uma democracia jovem como a nossa tenha que passar pelo trauma de mais um afastamento de um presidente da República". A nota diz também que a defesa de Dilma fez acusações falsas contra ele para esconder que não havia razões suficientes para inocentá-la. "O Brasil passou e passa por momentos delicados em que práticas do governo afastado, além de terem sido repudiadas pela sociedade obtiveram, enfim, a punição prevista no nosso ordenamento constitucional", diz. No fim da nota Cunha fala sobre a saída do PT da Presidência e deseja sorte ao governo do correligionário Michel Temer. "Esperamos que o fim desse processo possa virar uma página negra deste país com o afastamento também das nefastas práticas do governo afastado e desejamos sucesso ao novo governo que se instala a partir de hoje de forma definitiva", conclui a nota.