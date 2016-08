O Hospital Santa Cruz firmou convênio com a Universidade Positivo, que permite que alunos do curso de Medicina da instituição realizem estágio supervisionado no local. A parceria foi assinada por Paulo Cunha, Diretor Geral da área de ensino do Grupo Positivo e Claudio Enrique Lubascher, Diretor Geral do Hospital Santa Cruz, na presença do presidente do hospital, Hamilton Calderari Leal Jr.

UNIÃO I

O presidente da Rede Imóvel Fácil, Daniel Delgado Gracia, e da Rede Paraná Imóveis, Edson Luis Esquinazi, celebram a fusão das duas associações na Bee Rede Imobiliária. A Bee congrega 34 imobiliárias e aproximadamente 200 corretores de imóveis, contabilizando mais de cinco mil imóveis disponíveis para venda e locação em Curitiba e Região Metropolitana. Esquinazi assume a presidência da primeira gestão (2016-2017), tendo Gracia como vice.

UNIÃO II

Unir as marcas Springer e Midea é uma das estratégias utilizadas pela Midea para fortalecer a marca no Brasil. A submarca Springer Midea vai juntar a tradição da brasileira Springer com a liderança e inovação da chinesa Midea, e irá estampar os novos aparelhos de ar-condicionado e climatizadores produzidos no país. O plano de expansão adotado pela empresa inclui ainda um incremento de 51% de produtos no portfólio de linha branca. Para estes lançamentos, a empresa investiu mais de R$ 12 milhões, incluindo o desenvolvimento de novos produtos e o investimento em Trade Marketing (ponto de venda).

MERCADO

O número de fusões e aquisições realizadas no Brasil no primeiro semestre de 2016 segue contabilizando queda conforme relatório divulgado este mês pela PwC Brasil. Em relação ao mesmo período de 2015, a queda registrada foi de 28%, apenas um ponto percentual abaixo do apontado no relatório de junho. Em 2016, foram concretizadas 329 negociações contra 460 do ano anterior. A Região Sul mantém o segundo posto em número de fusões e aquisições no Brasil, com 16%. Foram efetuadas 54 negociações, apenas 2% inferior ao mesmo período de 2015 (55 transações). Já as transações efetuadas fora do País representam 9% do total, com 29 no total.

* A 2ª temporada da French Tech Ticket, a competição global aberta para com startups em fase de criação ou crescimento, estende suas inscrições até dia 23 de setembro. Serão 70 equipes vencedoras em todo o mundo, hospedadas por mais de 40 incubadoras de alto renome por toda a França a partir de janeiro de 2017. Inscrições no www.frenchtechticket.com.

* A Ambev está com as inscrições abertas para seu programa de Trainee Global 2017. Os interessados em participar do programa devem se inscrever no site www.queroserambev.com.br até o dia 12/09.