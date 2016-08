Hillary Clinton ganha apoio de mais um republicano do governo Bush

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A democrata Hillary Clinton ganhou o apoio de mais um ex-integrante do governo do republicano George W. Bush (2001-2009). James Clad, ex-assessor do Departamento de Defesa entre 2007 e 2009, divulgou nota nesta quarta-feira (31) na qual declara seu apoio.

"Para republicanos e democratas igualmente, tudo em segurança nacional requer clareza e estabilidade, seja administrando armas nucleares ou equilibrando grandes rivalidades de poder." "Não há escolha: em claro contraste com seu oponente, Clinton é preparada e estável", afirmou Clad, acrescentando que a democrata "demonstrou suas habilidades como secretária de Estado".

Clad é mais um ex-integrante da gestão Bush a declarar apoio a Hillary contra o candidato do Partido Republicano, o empresário Donald Trump. Diversos deles assinaram uma carta aberta criticando Trump no início deste mês. Trump "seria o presidente mais imprudente da história americana", de acordo com o documento, assinado por, entre outros, dois secretários de Segurança Nacional da gestão Bush, Tom Ridge e Michael Chertoff; Michael Hayden, que dirigiu a CIA (agência de inteligência americana) entre 2006 e 2009 e a NSA (agência de segurança nacional) entre 1999 e 2005; John Negroponte, primeiro diretor da Inteligência Nacional dos EUA (2005-2007) e assessor do Departamento de Estado (2007-2009) O empresário também foi alvo de críticas de figurões do seu partido ao criticar os pais de um militar americano muçulmano morto no Iraque.