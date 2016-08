Projeto Teatro Guaíra para Todos chega a Castro

(foto: Kraw Penas/SEEC)

Orquestra Sinfônica do Paraná vai se apresentar no domingo (4), às 16h, na Igreja Nossa Senhora Sant'Ana, em Castro. O espetáculo integra o projeto Dança e Música Teatro Guaíra para Todos e a regência é do maestro Paulo Torres.



As obras escolhidas são Sinfonia n° 40 em Sol Menor, de Mozart; Sinfonia n°5 em Dó Menor, de Beethoven; Guairacá, de Bento Mossurunga; O Barbeiro de Sevilha, de Gioachino Rossini; The Unanswered Question, de Charles Ives; e Sinfonia n° 4, em Dó Menor, Italiana, de Felix Mendelssohn.



Paulo Torres, maestro responsável pela apresentação, fez cerca de quatro mil concertos como spalla, solista e regente de orquestras profissionais nas Américas e Europa. Diplomou-se em violino pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e tem mestrado em música pela Universidade Andrews e doutorado em artes musicais pela Universidade do Estado de Michigan.



SERVIÇO: Orquestra Sinfônica do Paraná



Local: Igreja Nossa Senhora Sant'Ana (Rua Padre Nicolau Baltazar, 147, Castro)



Data: domingo (4), às 16h



Entrada franca