Em enquete, atleticanos reprovam saída de Walter do Atlético

Walter: 30,9% dos torcedores concordam com a saída dele do clube (foto: Geraldo Bubniak)

A maioria da torcida do Atlético Paranaense não aprovou a saída do atacante Walter do clube. Por decisão da diretoria, o jogador foi cedido ao Goiás. Em enquete no site Furacao.com, 63% dos torcedores votaram que não são favoráveis à saída de Walter. Apenas 30,9% concordaram com a decisão dos dirigentes. Outros 6,1% escolheram a opção “não sei”. A pesquisa ainda está ativa no site e, até às 16 horas dessa quarta-feira (dia 31), havia recebido 3.892 votos.

Junto com Walter, o Atlético também cedeu o meia Vinícius para o Náutico. Em seguida, os dirigentes anunciaram as contratações do atacante Luan (Palmeiras) e do meia-atacante Jussiê (ex-Bordeaux-FRA).

O técnico Paulo Autuori não lamentou a saída de Walter. “Existem coisas que são internas do clube. A gente lamenta. É sempre difícil começar um processo e não poder acabar. A situação do Walter já existe há algum tempo. Ele declarou que queria sair e acabou acontecendo”, declarou, há duas semanas.