Minifiguras Lego da Disney e Pixar chegam ao Brasil

A LEGO, líder mundial em brinquedos de montar, anuncia que trará ao Brasil em agosto a sua 18ª edição de minifiguras, estrelada por alguns dos principais personagens mais amados da Disney. Ao todo, são 18 personagens inéditos, inspirados em clássicos como Peter Pan, Alice no País das Maravilhas e desenhos da Pixar como Os Incríveis e Toy Story.

“Por muitos anos, os fãs da Disney vêm recriando suas histórias mais queridas com LEGO®, com linhas como Disney Princess. Criar uma série inédita com os personagens mais clássicos da companhia só promove uma maior interação com a marca e aumenta as possibilidades criativas para todos os fãs”, comenta Vivian Marques, Head de Marketing da LEGO do Brasil.

A coleção estará disponível no e-commerce da marca, www.legobrasil.com.br, e em lojas parceiras como Ri Happy e PBKIDS, pelo preço de R$ 29,99.

Heróis e vilões da Pixar:

Dois personagens da Pixar do filme Os Incríveis – Sr. Incrível e Síndrome, seu arquirrival – serão representados pela primeira vez em LEGO. Além deles, os colecionadores de minifiguras poderão adquirir o Buzz Lightyear e o Alien, do Planeta Pizza, de Toy Story.

Personagens Disney:

Dos personagens atemporais da Disney, a LEGO apresenta o casal Mickey e Minnie Mouse e Pato Donald e Margarida (Daisy). Os fãs da Disney também irão amar o Gato Que Ri, de Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e Capitão Gancho, e Malévola, da Bela Adormecida. Também são parte da linha as versões de Ariel e Úrsula, de a Pequena Sereia, o Gênio e Aladdin (de Aladdin) e Stitch (de Lilo & Stitch).