Racionais MC's fazem show em Curitiba em setembro

(foto: Marcelo Pretto)

Considerado como um dos grupos de rap mais fortes e representativos do país, os Racionais MC’s, formado por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e DJ KL Jay, desembarcam em Curitiba no próximo dia 16 de setembro. Com realização da Like Entretenimento, o grupo paulista fará uma apresentação inédita no palco da Live Curitiba (R: Itajubá, 143), a partir das 23h59. Na bagagem trazem canções do último trabalho, “Cores e Valores”, além dos clássicos de 25 anos de carreira.

2016 tem sido um ano muito especial. Além de marcar os dez anos do primeiro DVD do grupo, “Mil Trutas Mil Tretas”, também foi lançado o primeiro documentário oficial do quarteto - Racionais MC’s – 25 anos no Movimento, que conta a história dos 25 anos do grupo paulista.

O repertório do show irá mesclar os grandes sucessos, como “Vida Loka Parte 1 e 2”, “Negro Drama” e “Da Ponte pra cá”, além das novas músicas do último CD, “Cores e Valores”, que são bem aceitas pelo público. “O nosso público vem assimilando bem as novas músicas. A plateia de todos os lugares onde a gente tem tocado, canta e acompanha as inéditas”, explica Blue.

Sendo única apresentação, o show promete ser uma verdadeira celebração de um ano único na história dos Racionais MC’s, que está há mais de 25 anos na estrada levando o nome e poder do rap para o território nacional.

Os ingressos já estão disponíveis e os valores variam de R$40,00 (meia-entrada) a R$130,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista - R$70,00 (inteira) e R$40,00 (meia-entrada)/ Área Vip - R$130,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE). Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos, Sócio Torcedor possuem 50% na compra de até dois bilhetes por titular. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. **Já está acrescido o valor de R$10,00 referente à taxa de administração de venda no local. **Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os ingressos poderão ser adquiridos através do Disk-Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e pelo portal www.diskingressos.com.br) e também podem ser adquiridos nos pontos de venda em CURITIBA: Garage Vintage (Pollo Shop Alto da XV e Shopping Total). É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do evento.



SERVIÇO:

RACIONAIS MC´S

QUANDO – 16 de setembro de 2016 (Sexta)

Local: Live Curitiba (R: Itajubá, 143 - Portão)

Horários: Abertura da casa: 21hs / Início do show: 23h59

Forma de pagamento: Dinheiro e cartões Visa/Mastercard

Censura: 18 anos

Informações p/ o público: 41 33150808 / www.diskingressos.com.br

Realização: Like Entretenimento