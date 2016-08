Richie Ramone apresenta seu punk rock no Jokers

(foto: Divulgação)

Uma lenda do punk rock, Richie Ramone, se apresenta nesta quinta-feira, dia 1º, no Jokers (R. São Francisco, 164- Centro Histórico). Richie é o mais rápido e mais poderoso baterista em toda a história dos Ramones. Ele foi escolhido para substituir Marky Ramone em 1983 e realizou mais 500 shows como integrante da maior banda de punk rock de todos os tempos. Em Curitiba ele vai se apresentar com um power trio formado por Ronnie Simmons (guitarra/vocal), Clare Misstake (baixo/vocal) e Ben Reagan (guitarra/bateria). No repertório não vão faltar sucessos dos Ramones, músicas de seus álbuns e clássicos do punk rock.

O músico gravou os álbuns Too Tough to Die (1984), Animal Boy (1986) e Halfway to Sanity (1987). Ele também é reconhecido como o único baterista dos Ramones a cantar junto com Joey ("Freak of Nature", do álbum Animal Boy, "Chasing The Night", do álbum Too Tough To Die) e com Dee Dee ("Wart Hog", do álbum Too Tough to Die).

Os Ramones gravaram outras músicas com Richie no vocal, mas saíram apenas como demo. "(You) Can't Say Anything Nice" foi originalmente escrita por Richie e cantada por ele, foi lançada como demo no B-side do álbum Too Tough To Die, na Inglaterra.

Ele saiu da banda em agosto de 1987, após os três membros da banda negarem dividir com ele o dinheiro da venda das camisetas da banda, que, segundo ele, rendia muito dinheiro.

Em 2011, a Recording Academy concedeu aos Ramones o Grammy Lifetime Achievement Award, em Los Angeles, onde, pela primeira vez na história, foi possível reunir os três bateristas do grupo (Tommy, Marky e Richie Ramone).

Em 2012, Richie foi o único membro vivo dos Ramones a participar do segundo álbum solo de Joey Ramone (“Ya Know?”). Já no dia 8 de outubro de 2013, Richie lançou seu primeiro álbum solo batizado de "Entitled", o qual traz apresenta novas canções escritas, bem como novas gravações de músicas que ele escreveu para os Ramones.

Serviço:Richie Ramone – Show com o lendário baterista da banda Ramones. quinta-feira, dia 1º, às 22 horas no Jokers (Rua São Francisco, 164 - Centro Histórico). Ingressos R$70.