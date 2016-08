Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

O governador Beto Richa lamentou a morte do ex-governador Jayme Canet Júnior, aos 91 anos, nesta quarta-feira (31). Canet governou o Paraná entre 1975 e 1979. O velório será nesta quinta-feira (1º), no Palácio Iguaçu, e o enterro será às 16 horas, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

