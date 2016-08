Em comparativo, Lúcio Flávio é “goleado” por Bill

Lúcio Flávio: 0,2 gols, 0,1 dribles certos e 0,4 passes para finalizações por jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O centroavante Lúcio Flávio, 30 anos, fez um golaço na vitória do Paraná Clube sobre o Sampaio Corrêa, na última terça-feira. O feito aliviou a crise no clube e recuperou o prestígio do jogador, que vinha levando um “chá de banco” e sofrendo duras críticas de torcedores e de uma parte da imprensa.

Apesar do golaço, Lúcio Flávio ainda tem números e estatísticas fracas na Série B de 2016. Em um comparativo com o centroavante Bill, outro muito criticado por torcedores, o jogador do Paraná leva uma “goleada”. Bill foi escolhido para a comparação por ser o centroavante com maior número de gols na Série B, com 11 – ele divide a artilharia da competição com os meias Nenê (Vasco) e Felipe Garcia (Brasil-RS) e com o atacante Gustavo (que trocou o Criciúma pelo Corinthians).

Lúcio Flávio tem média de 0,2 gols por jogo na competição. Foram quatro gols em 20 partidas. Ficou 1.444 minutos em campo. Bill jogou por 1.312 minutos pelo Ceará e fez 11 gols em 17 jogos (média de 0,6).

Bill já fez duas assistências (passes para gol) na Série B e Lúcio Flávio, uma. O atacante do Paraná sofreu um pênalti e Bill, nenhum.

No quesito armação, Lúcio Flávio leva vantagem em dois aspectos: acerta mais passes (81% contra 77%) e tem mais passes certos por partida (12 contra 9). No entanto, Bill é mais criativo nos passes, com média de 0,6 passes para finalizações, contra 0,4 do jogador do Paraná.

Apesar do perfil grandalhão, com 1,83 m de altura e 86 kg de peso, Bill acertou mais dribles até agora – média de 0,3 por jogo. Enquanto Lúcio Flávio, apenas 0,1 por partida. O jogador do Paraná, porém, sofreu mais faltas, com 2,4 por jogo, contra 1,7 de Bill.

NÚMEROS BÁSICOS

Bill: 11 gols em 17 jogos (1.312 minutos em campo)

Lúcio Flávio: 4 gols em 20 jogos (1.444 minutos em campo)

Bill 2 assistências, 0 pênalti sofrido

L.F. 1 assistência, 1 pênalti sofrido

ESTATÍSTICAS DE DESEMPENHO

Finalizações certas/erradas por jogo

Bill 0,8/0,7

L.F. 0,7/0,8

Precisão nos passes

Bill 77%

L.F.81%

Passes certos por jogo

Bill 9

L.F. 12

Passes para finalizações (por jogo)

Bill 0,6

L.F. 0,4

Bolas perdidas por jogo

Bill 5

L.F. 5

Dribles certos por jogo

Bill 0,3

L.F. 0,1

Faltas recebidas por jogo

Bill 1,7

L.F. 2,4

Fonte: Footstats