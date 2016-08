Na Paulista, manifestantes comem 'bolo do impeachment'

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No momento em que os senadores votavam pela cassação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), nesta quarta-feira (31), cerca de 50 manifestantes que estão acampados desde 16 de março na frente da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) acendiam velas sobre um bolo com a bandeira do Brasil desenhada à base de baunilha e chocolate. Gritavam "Fora, Dilma" e "Lula na prisão" sobre a faixa de pedestres a cada semáforo fechado naquele ponto da avenida Paulista. A resposta vinha dos carros cujas buzinas eram acionadas efusivamente. Aquele trecho da via foi batizado pelos manifestantes como o QG do impeachment desde que o processo foi aberto no Congresso. "A gente cantou o hino nacional e acendeu as velas do bolo. Foi para cantar parabéns para a população brasileira por este dia", disse o técnico em sonoplastia Pietro Franchi, 26, que acampa ali desde 26 de março. Em volta dele, manifestantes gritavam segurando bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo, além de cartazes com as fotos da advogada Janaina Paschoal, autora do pedido de impeachment, e do juiz Sergio Moro, da operação Lava Jato. APOSENTADORIA O confeito foi obra da babá Gildete Paixão, 52, que comemorou aos gritos de "Lula ladrão" a saída de Dilma da presidência, mas está com medo das possíveis mudanças na aposentadoria previstas pelo governo Michel Temer (PMDB) as quais podem prejudicar seu planejado descanso remunerado. "Estou com medo das mudanças, sim, porque tenho mais de 30 anos de carteira assinada e quero me aposentar em breve. Mas o Brasil não podia mais ficar na mão de corruptos", disse. Os manifestantes acampados na calçada da Fiesp prometem sair dali no próximo dia 2. "Vamos criar a nossa ONG, que vai se chamar Resistência Paulista. A ONG quer levar educação e conscientização política para crianças", disse. Durante a comemoração do grupo, porém, o que mais se ouviu foram ofensas e xingamentos a Lula e Dilma.