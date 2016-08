Policiais militares da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental (3º BPMA) encaminharam dois homens que praticavam pesca ilegal em Querência do Norte (PR). A ação aconteceu na tarde de terça-feira (30/08) durante a operação aquática no rio Paraná, Noroeste do estado.

