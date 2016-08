Restaurante curitibano mantém horta urbana de temperos e legumes

(foto: Divulgação/Assessoria)

Comuns nos grandes centros, as hortas urbanas estão ganhando cada vez mais espaço nas cidades e agora figuram também nos restaurantes. Exemplo disso é o restaurante Verd & Co., de Curitiba (PR). O empreendimento, que tem ganhado cada vez mais notoriedade na capital paranaense por oferecer comida saudável, saborosa e criativa, além de versões mais leves das tradicionais comidas como pizza e hambúrguer, inova também quando o assunto é utilização de insumos e ingredientes para a composição do menu.

Em sua área externa, o estabelecimento possui cerca de 100 vasos, nos quais cultiva temperos como hortelã, manjericão, alecrim, pimenta e orégano, além de verduras, como espinafre, alface e beterraba. De acordo com o proprietário do estabelecimento, Germano Bohrer Oppitz, a ideia de destinar um espaço para plantar as iguarias surgiu da necessidade. “Nós queríamos ter os temperos orgânicos e folhas verdes para consumo no restaurante, já que alguns desses insumos são difíceis de encontrar na capital paranaense”, conta ele. “E também para deixar ainda mais verde a área do nosso estacionamento”, acrescenta.

Todos os itens plantados no Verd & Co. são utilizados no preparo dos pratos servidos no restaurante, que possui um projeto de expansão do plantio desses insumos, incluindo outras espécies. Mas como toda horta, a do Verd & Co. também exige cuidados. “Geralmente, fazemos a poda das plantas quando necessário, executamos a limpeza da terra e utilizamos a adubação natural, que é feita em uma composteira, aqui mesmo no restaurante, em que reaproveitamos os restos de frutas e verduras que não são utilizadas em nossos pratos, e minhocas que fazem o preparo perfeito para a terra”, completa Oppitz.

O Verd & Co. fica na Rua Coronel Dulcídio (nº 588), no bairro Batel, e funciona de segunda a sábado, das 11h30 às 23h. Mais informações no site www.verdco.com.br ou na página oficial no Facebook.