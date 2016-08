Ministro Gilmar Mendes pede rigor em investigação sobre explosões no TRE-PR

(foto: Divulgação TSE)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, repudiou o ataque ocorrido na madrugada desta quarta-feira (31), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em Curitiba, onde ladrões explodiram três caixas eletrônicos. As explosões danificaram vidros e parte do teto do local, que desabou. Não houve danos a documentos do tribunal ou a urnas eletrônicas. Foi afastada qualquer possibilidade de se tratar de crime com conotação política ou contra a Justiça Eleitoral.

