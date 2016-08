Copete conversa com Guerra e cita desejo de venezuelano em jogar no Santos

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Jonathan Copete revelou que conversa com o meia Alejandro Guerra, ex-companheiro de Atlético Nacional (COL). O colombiano disse que o meia ficou empolado ao saber do interesse do Santos em seu futebol e, inclusive, pediu informações sobre o clube paulista. "Conversamos um pouco sobre o que podia ser sua chegada ao Santos. Ele estava muito feliz e perguntando como era aqui. Creio que ele se sentiu grato por terem o interesse, mas isso não compete a mim, são os diretores que têm de trabalhar", afirmou Copete. Durante as negociações para contratar Copete, o Santos obteve a prioridade de compra em relação a Guerra e Ibargüen, mas não exerceu o direito de compra. "Garanto que sim. Tem essa alternativa deles jogarem aqui e tenho certeza que eles iriam trabalhar, se esforçar como jogadores por essa instituição. Eles seriam bem recebidos com todos", disse. O Santos tentou trazer Guerra no mesmo período em que contratou Copete, mas a disputa da Libertadores, vencida pelo time colombiano, o negócio emperrou. O Atlético Nacional, que já havia liberado Copete em plena disputa das semifinais contra o São Paulo, não aceitou perder dois atletas importantes. "Guerra é um jogador que sempre vai para frente, sempre para o gol e ajuda seus companheiros, porque tem facilidade no mano a mano. É um jogador muito bom e que pode ajudar o grupo", comentou. O UOL revelou que o Santos deve utilizar parte do dinheiro recebido na venda de Gabriel para a Inter de Milão (ITA) para contratar reforços entre dezembro e janeiro. O clube está confiante que disputará a Libertadores de 2017 e, por isso, promete contratações.