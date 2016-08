Coritiba vence e vai enfrentar time argentino nas oitavas

Iago comemora o gol sobre o Vitória (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A vaga foi garantida nessa quarta-feira (dia 31), com a vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, no Couto Pereira, na partida de volta da segunda fase. No jogo de ida, o time baiano venceu por 2 a 1. Como o gol fora de casa é critério de desempate, o placar de 1 a 0 foi suficiente para classificar o time paranaense.

Agora, nas oitavas, o Coritiba vai enfrentar o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Belgrano-ARG. O Estudiantes venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. A partida de volta será em 15 de setembro.

Os brasileiros entram direto na segunda fase da Copa Sul-Americana. Cada um recebe US$ 300 mil (cerca de R$ 950 mil) por participar da segunda fase. Quem chega às oitavas, garante mais US$ 375 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Com isso, o Coxa já garantiu R$ 2,1 milhões em cotas na competição internacional.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

ARBITRAGEM

O Coritiba teve um gol anulado aos 42 minutos do 2º tempo. Juan cobrou falta e Luccas Claro marcou de cabeça. O árbitro anotou impedimento. Lance polêmico.

NOVO TÉCNICO

Esse foi o 6º jogo do Coritiba com o técnico Paulo Cesar Carpegiani, que soma agora 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

ESCALAÇÕES

O Coritiba não tinha Kazim (lesão), Emerson Conceição (lesão), Dodô (seleção) e Evandro (seleção). O meia Ruy não foi inscrito na Sul-Americana. Carpegiani montou o time no esquema tático 4-1-4-1, com Amaral como único volante. Na linha de quatro meias, Veiga ficou na esquerda e Berola, na direita. O Vitória não tinha Kanu, Guilherme Mattis, Norberto, Euller, Willian Farias, Leandro Domingues e Vander. O atacante Dagoberto deixou o clube.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba começou atacando e defendendo em bloco avançado, com participação ativa dos laterais e da linha de quatro meias. O Vitória aproveitava a ofensividade do adversário para criar boas jogadas pelos lados do campo. Aos 10, Kleber saiu lesionado. Entrou Iago no time e ficou na meia-direita. Com isso, Berola passou a jogar como centroavante. O Coxa pressionou no final do 1º tempo e criou boas chances, mas Iago e Veiga desperdiçaram.

MUDANÇAS

Já aos 5 minutos, o volante Amaral foi substituído pelo meia Bernardo. O Coxa mudou para o 4-2-3-1. A linha de três meias tinha Berola (direita), Bernardo (centro) e Veiga (esquerda). Iago ficou no ataque. Aos 18, saiu o volante Alan Santos e entrou o lateral-esquerdo Carlinhos. Com essa mudança, Juan passou para o meio-campo.

SEGUNDO TEMPO

O Vitória recuou e não conseguiu contra-atacar. O Coritiba teve o controle total do meio-campo, mas não teve criatividade e não criou chances de gol até os 35 minutos. Foi quando Iago acertou um forte chute de fora da área e acertou no canto: 1 a 0.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba teve 61% de posse de bola, 15 finalizações (8 certas) e 93 de precisão nos passes. O Vitória somou 6 finalizações (2 certas) e 85% nos passes. Os dados são da Conmebol.

CORITIBA 1 x 0 VITÓRIA

Coritiba: Wilson; Benitez, Luccas Claro, Juninho e Juan; Amaral (Bernardo), João Paulo, Alan Santos (Carlinhos), Raphael Veiga e Neto Berola; Kléber (Iago). Técnico: Carpegiani

Vitória: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Amaral (David), José Welison (Flávio), Marcelo e Cárdenas (Serginho) e Marinho; Kieza. Técnico: Vagner Mancini.

Gol: Iago (34-2º)

Cartões amarelos: Marcelo, Marinho (V). Juan, Veiga (C).

Árbitro: Carlos Orbe (EQU)

Público: 4.032 pagantes

Renda: R$ 90.330,00

Local: Couto Pereira



PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Diogo Mateus cruza da direita. Marcelo aparece livre na 2ª trave e cabeceia. Wilson espalma.

5 – Amaral, do Vitória, chuta de fora da área. Wilson espalma no canto.

6 – Berola toca para Benítez, na meia-lua. Ele chuta no canto. O goleiro espalma.

19 – Juan cruza. Iago cabeceia fraco. O goleiro segura.

39 – Iago invade a área e toca para Veiga, que chuta. O goleiro espalma.

40 – Alan Santos ganha pelo alto e a bola sobra para Iago, na cara do gol. Ele chuta e o goleiro salva.

46 – Caídos no gramado, Neto Berola e Victor Ramos trocam socos. O árbitro ignora o lance.

Segundo tempo

15 – Juan cruza. Alan Santos cabeceia ao lado.

34 – Gol do Coritiba. Juan dribla dois. A bola sobra para Iago, perto da meia-lua. Ele chuta forte, no canto.

42 – Juan bate falta. Luccas Claro marca de cabeça. O árbitro anota impedimento. Lance polêmico.

47 – Juan recebe na área e chuta forte. O goleiro espalma.