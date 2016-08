Mercedes-Benz CLA é sinônimo de design e conectividade

CLA 2017 começa a chegar às concessionárias Mercedes (foto: Divulgação)

A Mercedes-Benz anuncia a chegada ao Brasil de quatro novas versões do cupê de quatro portas CLA. O modelo passou por uma atualização no design, que incluem novos para-choques e alterações também na grade dianteira e no desenho das rodas. Os carros já estão chegando à rede com preços entre R$ 156,9 mil e R$ 338,9 mil.

No interior novos revestimentos, e mudança no painel e alguns controles. As duas versões mais acessíveis, CLA 200 ff Urban e CLA 200 ff Vision, recebem motor 1.6 turbo flex com 156 cavalos, câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas e aceleram de zero a 100 km/h em 7,9 segundos. A velocidade máxima é de 230 km/h. O CLA 250 Sport 4Matic, com tração integral permanente, utiliza um 2.0 turbo a gasolina de 211 cv, faz o zero a 100 em 6,5 segundos e atinge 240 km/h. A versão mais potente e completa, CLA 45 AMG 4Matic, também com tração integral, recebe um 2.0 turbo ainda mais potente, de 381 cv. A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 4,2 segundos e o carro atinge 250 km/h. Em todos eles a velocidade máxima é limitada eletronicamente. As duas versões flex e o CLA 250 Sport 4Matic têm rodas de 18 polegadas. No AMG são 19 polegadas. A Mercedes aplicou no centro do painel uma tela de oito polegadas a partir da versão Vision, que inclui integração Apple CarPlay para smartphones.

As novas versões do CLA são equipadas com faróis de LEDs que emitem luz com cor mais próxima à iluminação do dia que a dos faróis de xenônio ou comuns. Os faróis baixos de LED, com 34 watts, têm consumo de energia cerca de 70% menor que o de faróis convencionais.



Veja os preços de cada versão:

CLA 200 ff Urban - R$ 156,9 mil,

CLA 200 ff Vision - R$ 183,9 mil,

CLA 250 Sport 4Matic - R$ 223,9 mil,

CLA 45 AMG 4Matic - R$ 338,9 mil.