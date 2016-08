Fiat Doblò 2017 chega em 3 versões

A versão Adventure com visual aventureiro (foto: Divulgação)

O Doblò acaba de chegar na rede de concessionárias Fiat com sua linha 2017 ainda mais equipado, com versões mais completas, que aumentam a atratividade do modelo. A versão Adventure do Doblò 2017 ganha nova caracterização externa com rodas de liga leve + estepe 16" com pintura escurecida exclusiva para a versão e novo acabamento cinza escuro na moldura do para-choque dianteiro. Internamente, o Doblò Adventure amplia sua lista de conteúdos de série com volante em couro com comandos do rádio, apoia braço no banco do motorista, banco traseiro bipartido com cinto de três pontos, oferecendo assim mais conforto e segurança aos ocupantes. Para os consumidores mais aventureiros, a versão traz como opcional o Adventure Locker – sistema de bloqueio de diferencial que permite superar terrenos adversos. As versões Essence, 5 e 7 lugares, também ganharam novos itens de série: banco traseiro bipartido com cinto de três pontos e apoia braço no banco do motorista. Eles completam a lista de equipamentos que já conta com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, barras longitudinais no teto, entre outros. Os preços: Doblò Essence 5 lugares 1.8, R$ 76.890 - Doblò Essence 7 lugares 1.8, R$ 78.290 - Doblò Adventure 6 lugares 1.8, R$ 85.230.