Uno 3 cilindros

O Uno vai estrear globalmente a nova linha de motores da Fiat com as versões 1.0 três cilindros e 1.3 quatro cilindros. A sua linha 2017 também chega recheada com novas tecnologias e visual renovado ainda em setembro.

BMW X4 nacional

A BMW iniciou na quarta-feira (31), a produção do BMW X4 na fábrica do grupo em Araquari (SC), o primeiro SAC – sigla para Sports Activity Coupé, será fabricado nacionalmente na versão xDrive28i X Line, que traz sob o capô um motor de quatro cilindros, 2.0 litros e 245 cv de potência, e fará sua estreia na rede de concessionárias BMW pelo preço sugerido de R$ 299.950,00, o mesmo valor de tabela do modelo importado.

SUV Jaguar

O Jaguar F-PACE primeiro SUV a ser produzido em toda a história da marca britânica de veículos de luxo já está à venda no Brasil. O F-PACE será oferecido em três diferentes versões e valores: Prestige (R$ 309.700), R-Sport (R$ 360.900) e S (R$ 406.300). Além delas, a Jaguar também trará ao país 19 unidades da série limitada First Edition pelo preço de R$ 416.400.