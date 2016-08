ATUAÇÕES: Coritiba teve três destaques positivos no jogo

Iago comemora: um dos poucos destaques positivos do jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba fez uma partida irregular contra o Vitória, nessa quarta-feira (dia 31), pela Copa Sul-Americana. A defesa foi bastante exigida no início do jogo e teve desempenho satisfatório. Os laterais avançaram bastante e criaram boas chances no começo. Alan Santos e João Paulo deram boa dinâmica ao meio-campo, mas não conseguiram se destacar em lances individuais. Veja as notas para os jogadores do Coritiba:



Wilson (6,0)

Fez duas defesas no começo do jogo. Pouco exigido depois.

Benitez (6,0)

Um chute perigoso a gol. Razoável na marcação e na saída de bola.

Luccas Claro (5,5)

Um pouco atrapalhado em lances fáceis. Mas foi pouco exigido.

Juninho (6,5)

Forte na marcação e tranquilo na saída de bola. Comandou a defesa.

Juan (6,5)

Fez a jogada do gol. Dois bons passes para finalizações. Alguns errinhos.

Amaral (5,5)

Razoável na marcação, mas pouco útil quando o time tinha a bola.

Bernardo (5,5)

Entrou aos 5-2º. Acertou as primeiras jogadas e, depois, errou todas.

João Paulo (6,0)

Distribuiu bem o jogo no meio-campo e foi eficiente na marcação.

Alan Santos (6,0)

Bem na bola aérea e nas disputas no meio-campo. Razoável.

Raphael Veiga (6,0)

Lutou, correu e tentou jogadas individuais. Faltou precisão em alguns lances.

Neto Berola (6,0)

Bons dribles. Incomodou bastante, mas faltou precisão ao definir.

Kléber (sem nota)

Saiu lesionado aos 10-1º. Ficou pouco tempo em campo.

Iago (7,0)

Entrou aos 10-1º. Irregular no início. Fez um belo gol de fora da área.