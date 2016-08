Com venda de Elias, Corinthians economiza R$ 16 milhões

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A transferência de Elias do Corinthians para o Sporting (POR) será definida após exames médicos nesta quarta-feira (31), em Lisboa, para onde o meia embarcou navéspera. O aspecto econômico foi crucial para o presidente Roberto de Andrade definir a negociação do oitavo titular campeão brasileiro de 2015. Três pontos em especial na questão financeira foram levados em conta. Aos 31 anos, Elias, tinha o maior ordenado do Corinthians --cerca de R$ 500 mil por mês. Para mantê-lo até o fim do contrato em dezembro de 2017, o custo, se acrescidos encargos, férias e 13º salários, seria de aproximadamente R$ 9 milhões. O Corinthians ainda tinha duas parcelas de 1 milhão de euros cada, com vencimentos em outubro de 2017 e outubro de 2018, a pagar pela compra de Elias junto ao mesmo Sporting em 2014. A economia gerada é superior a R$ 7 milhões. Além de cancelar a dívida, o Sporting topou pagar mais 1 milhão de euros (R$ 3,6 milhões) para o Corinthians e readquirir 50% dos direitos econômicos de Elias que havia vendido em 2014. Há uma semana, o clube português havia acordado a compra de André por mais 2 milhões de euros (R$ 7,2 milhões). Com base nesses detalhes, a direção do Corinthians espera amenizar as críticas pela perda de mais um jogador transferido. Na última semana, o Palermo (ITA) havia adquirido o volante Bruno Henrique. Sem Elias e ele, o treinador Cristóvão Borges tem novas baixas na equipe que tenta se recuperar: dos últimos cinco jogos, só uma vitória. Nesta quarta, contra o Fluminense, deverá jogar Camacho. Na direção corintiana, vender Elias já era desejo há mais de um ano em função das dificuldades de honrar o compromisso firmado pelo ex-presidente Mário Gobbi. O Corinthians autorizou ida ao Flamengo há um ano, mas o volante não quis sair. Em 2016, a intenção era fechar negociação para a China, porém os negócios não foram adiante. CONFLITO A vontade do treinador Jorge Jesus em contar com Elias foi crucial para que o volante retornasse ao Sporting, clube em que teve desgaste e até processo na Fifa entre 2013 e 2014. Jesus chegou a pedir a contratação de Elias quando ainda treinava o Benfica, há dois anos. Uma cláusula que multiplicava o valor da multa rescisória para Porto e Benfica, porém, inviabilizou uma negociação naquele momento. Agora, Elias surge como resposta para as idas dos meio-campistas João Mário para a Inter de Milão (ITA) e Adrien Silva para o Leicester City (ING). Há dois anos, Elias deixou o Sporting sob desgaste considerável entre seu pai, Eliseu, e o presidente Bruno Carvalho, por serem pouco flexíveis em negociações que se arrastaram. De volta de empréstimo pelo Flamengo em 2013, ele permaneceu um semestre na equipe B. Dessa vez, a transferência foi realizada pela OTB Sports, que assumiu a representação do jogador no ano passado. BRUNO HENRIQUE Outro corintiano que deixou a equipe no meio do Campeonato Brasileiro foi o volante Bruno Henrique. O paranaense de 26 anos foi apresentado nesta quarta-feira (31) no Palermo, da Itália. Com familiares que moram no país, o jogador tinha o desejo de vestir a camisa de uma equipe italiana.