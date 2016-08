Dilma vai ser esquecida em dois dias, diz Geddel Vieira Lima

VALDO CRUZ E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em resposta às críticas e ataques da ex-presidente Dilma Rousseff ao governo Temer, o ministro Geddel Vieira Lima -Secretaria de Governo- disse que a petista vai "ser esquecida em dois dias" e que ela "é página virada" da política brasileira. Geddel foi escalado para responder diretamente a ex-presidente, que, em entrevista no Palácio da Alvorada, logo depois da decisão do Senado de cassar seu mandato, afirmou que "haverá contra eles [Temer e seus aliados] a mais firme, incansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer". Antes, durante fala na abertura de rápida reunião ministerial, o próprio presidente Michel Temer criticou quem considera seu governo "golpista" e disse que, a partir de agora, nenhuma "ofensa ficará sem resposta". Seguindo a orientação presidencial, Geddel afirmou que "Dilma não entendeu o gesto de piedade que os senadores tiveram com ela". Acrescentou que a ex-presidente "precisa parar de chamar nosso governo de golpista, porque, ofensa pior, é ser chamado de petista".