Atlético é punido por ofensa racial

Ao fundo, um torcedor do Atlético xinga o jogador Tchê Tchê, do Palmeiras (foto: Reprodução/Youtube)

O Atlético foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por injúria racial. O caso, ocorrido em jogo com o Palmeiras, em 14 de agosto na Arena da Baixada, foi julgado nessa quarta-feira (dia 31). O clube paranaense recebeu multa de R$ 10 mil e terá de impedir que o torcedor acusado frequente a Arena da Baixada por 720 dias.

A ofensa racial foi praticada por um torcedor do Atlético (o nome não foi divulgado) quando o time do Palmeiras deixava o vestiário e entrava no gramado da Arena. O xingamento foi registrado em um vídeo da TV Palmeiras e era direcionado ao jogador Tchê Tchê.

O Atlético não correu risco de perder mando de campo porque a injúria racial foi praticada por apenas um torcedor. Pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), em caso praticado "por considerável número de pessoas" o clube pode ser punido com a perda de pontos ou a exclusão do campeonato.

Pela ofensa, o Atlético foi denunciado no artigo 243-G do CBJD, que se refere a “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. A punição é de suspensão do clube de 120 a 360 dias e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.