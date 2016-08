Instagram pode ser pista de depressão

Segundo uma nova pesquisa sobre imagens publicadas no Instagram, as cores e filtros escolhidos pelo internuta podem revelar que ele está deprimido. Publicar fotos com tons azuis, cinzas ou cores escuras ou ainda com o filtro "Inkwell", que transforma fotos coloridas em imagens em preto e branco, são algumas das pistas de que alguém pode estar passando por essa situação, de acordo com a pesquisa feita na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Os pesquisadores acreditam que o aplicativo pode ser uma nova forma de detectar os primeiros sinais de problemas mentais.

Um outro estudo, feito por duas universidades alemãs, mostrou que acompanhar as publicações de outras pessoas no Facebook pode despertar sentimentos como inveja e resentimento em muitos usuários - as fotos de férias seriam um dos principais gatilhos disso.

Mas, segundo a jornalista Jessica Winter, o "Facebook não é o principal estraga prazeres da festa da mídia social - esse título cabe ao Instagram". Na rede social voltada para a fotografia, diz, é ainda mais forte a tendência de publicarmos fotos belas e perfeitas de nós mesmos ou de situações que vivemos.

Bons preços e comodidade são os diferenciais que o brasileiro procura na hora de realizar compras online, seja de produtos ou de serviços. Isso é o que retrata a pesquisa realizada pelo Groupon, maior plataforma de comércio eletrônico local do mundo, entre os dias 25 e 27 de julho com 1.011 consumidores brasileiros, com o intuito de conhecer o comportamento de compra online e comemorar o sexto ano da companhia no País. De acordo com o estudo, 72% dos entrevistados utilizam aplicativos e sites de e-commerce ao menos uma vez por semana e 69% afirmam que a principal razão para comprar online são os descontos - resultado similar ao obtido no ano anterior, no qual o desconto foi escolhido como o fator número um para se comprar online, entre sete outros itens (preço, marca, atendimento, garantia, entrega e qualidade).

Você já parou para pensar no quanto o Facebook realmente sabe sobre você? Isto é, além da cidade onde você vive, do local onde você trabalha, dos seus amigos e familiares - informações que você mesmo fornece ao preencher seu perfil na rede social. O Facebook permite que o usuário edite com certa liberdade os detalhes que coleta sobre a sua personalidade. Para ter acesso ao "dossiê", basta ir até facebook.com/ads/preferences e conferir suas Preferências de Anúncios.

